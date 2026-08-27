Puno proyecta teleférico de más de 2 kilómetros para impulsar el turismo

La región Puno proyecta la construcción de un teleférico turístico de más de 2 kilómetros de recorrido, que conectará el puerto turístico de Puno con el mirador natural del cerro Azoguini. El proyecto contempla una inversión superior a los S/ 230 millones y es impulsado mediante un convenio entre la Municipalidad Provincial de Puno, el Gobierno Regional y ProInversión, entidad que actualmente busca definir el financiamiento para ejecutar la obra.

Según lo informado, los terrenos donde se desarrollará el proyecto se encuentran saneados y no presentan dificultades legales. La iniciativa busca mejorar la oferta turística de la ciudad y atraer a una mayor cantidad de visitantes nacionales y extranjeros.

La meta es que el teleférico permita incrementar considerablemente el flujo turístico, con una proyección de 400 mil hasta 500 mil visitantes al año.

PROYECCIÓN

La obra se proyecta para iniciar en el segundo trimestre de 2027 y tendría un plazo de ejecución estimado de aproximadamente un año y medio, aunque este periodo dependerá de los estudios técnicos y de posibles inconvenientes durante la construcción.

ProInversión se encuentra promoviendo la convocatoria para atraer inversionistas privados. La ejecución se plantea bajo la modalidad de asociación público-privada. Asimismo, el proyecto contempla estudios de suelo y sísmicos para garantizar que la infraestructura pueda operar de manera segura frente a eventuales movimientos telúricos.