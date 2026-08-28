Tacna celebra 97años de reincorporación al Perú

La Heroica Ciudad de Tacna conmemora oficialmente 97 años de su reincorporación a la heredad nacional, consolidándose como el máximo símbolo de patriotismo, identidad y resiliencia en la historia del Perú.

La celebración recuerda el 28 de agosto de 1929, día en que Tacna retornó formalmente a la soberanía peruana tras casi medio siglo de cautiverio y ocupación chilena, consecuencia de la Guerra del Pacífico y el Tratado de Ancón de 1883.

"El territorio de las provincias de Tacna y Arica (...) continuará poseído por Chile y sujeto a la legislación y autoridades chilenas durante el término de diez años, contado desde que se ratifique el presente tratado de paz. Expirando este plazo, un plebiscito decidirá, con votación popular, si el territorio de las provincias referidas queda definitivamente del dominio y soberanía de Chile, o si continúa siendo parte del territorio peruano", decía el tratado en su Artículo 3.

El retorno a la patria

El retorno definitivo se selló bajo el gobierno de Augusto B. Leguía mediante la firma del Tratado de Lima del 3 de junio de 1929.

Cabe señalar que, las actividades conmemorativas de este aniversario de Tacna destacan por su profunda carga cívica y actividades como la procesión de la bandera, que es el acto central y más emotivo, donde el gigantesco pendón bicolor es llevado exclusivamente en hombros por las damas tacneñas a lo largo de las calles de la ciudad