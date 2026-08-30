PNP y su mensaje a secuestradores de empresario en Trujillo: “Los vamos a capturar y abatir”

Un violento secuestro conmociona a la ciudad de Trujillo. Un grupo de delincuentes que habría utilizado uniformes y vehículos con características similares a los de la Policía Nacional interceptó el automóvil en el que se desplazaba el empresario minero Hans Lara. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los sujetos simularon una intervención policial y obligaron a la víctima a descender del vehículo para luego trasladarla en otra unidad.

La situación se tornó aún más violenta cuando uno de los presuntos delincuentes regresó al automóvil y disparó contra las personas que acompañaban al empresario. Cuatro personas murieron en el ataque: Far Monzón, Nadia Urtecho, Alberto Ramos y Christopher García. Según la información difundida, entre las víctimas se encontraban agentes de seguridad y personas cercanas al empresario, quienes habrían sido asesinadas durante la ejecución del secuestro.

La Policía Nacional maneja como una de sus principales hipótesis la participación de integrantes de la organización criminal Los Pulpos, debido al modus operandi utilizado y a la violencia con la que se ejecutó el ataque. El jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza, señaló además que la Policía tenía conocimiento desde hace aproximadamente tres meses de que se preparaba un secuestro, aunque no se habría determinado quién sería la víctima ni cuándo ocurriría el hecho. Equipos especializados realizan operativos y diligencias para ubicar al empresario y determinar el paradero de los responsables.

INTENSIFICARÁN OPERACIONES

El general Espinoza aseguró que la Policía intensificará las operaciones para capturar a los implicados y lanzó una advertencia a los delincuentes: “Los vamos a capturar y abatir”. La autoridad sostuvo que, frente al uso de la fuerza por parte de los criminales, la Policía también empleará la fuerza letal cuando corresponda. Mientras continúan los operativos, familiares y ciudadanos exigen resultados y justicia por las cuatro personas asesinadas, en medio de la creciente preocupación por la ola de violencia que afecta a Trujillo.