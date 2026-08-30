El regreso de ‘Los Pulpos’: secuestro de empresario minero reaviva el temor en Trujillo

El secuestro de un empresario vinculado al sector minero y el asesinato de cuatro de sus acompañantes han vuelto a colocar a la organización criminal ‘Los Pulpos’ en el centro de la atención en Trujillo. Según la principal hipótesis que maneja la Policía, los responsables del violento ataque habrían utilizado uniformes y vehículos similares a los policiales para interceptar a la víctima y ejecutar el secuestro. El caso ha generado preocupación entre los ciudadanos por el nivel de planificación y violencia empleado.

Durante una entrevista, el especialista en gestión de riesgo criminal Sandro Espinoza sostuvo que el problema de inseguridad en el país ha adquirido una dimensión mayor y cuestionó las estrategias aplicadas para enfrentar a las organizaciones criminales. Según señaló, las autoridades deberían concentrarse en desarticular las estructuras completas de estas bandas y no únicamente en capturar a sus integrantes de menor rango. También consideró necesario fortalecer la coordinación entre las instituciones del Estado para recuperar el control de las zonas afectadas por la criminalidad.

Espinoza explicó además que el uso de uniformes policiales por parte de delincuentes facilita la ejecución de falsos operativos, aunque consideró que el problema principal no radica únicamente en el acceso a estas prendas. En ese sentido, planteó la necesidad de mejorar los mecanismos de inteligencia e investigación para identificar a los autores intelectuales, financistas y demás integrantes de las organizaciones criminales. Sus declaraciones incluyeron acusaciones sobre una presunta infiltración del crimen organizado en instituciones del Estado, afirmaciones que deberán ser determinadas y sustentadas mediante las investigaciones correspondientes.

BUSCAN A EMPRESARIO SECUESTRADO

El especialista también recordó que ‘Los Pulpos’ es una organización criminal con una larga presencia en Trujillo y cuestionó que, pese a las numerosas intervenciones policiales, la estructura delictiva continúe operando. Mientras tanto, las autoridades intensifican las investigaciones para ubicar al empresario secuestrado y determinar responsabilidades por el asesinato de las cuatro víctimas. El caso vuelve a evidenciar el desafío que enfrenta el Estado para contener los secuestros, extorsiones y homicidios que mantienen en alerta a la población.