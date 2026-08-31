Trujillo: rescatan con vida a comerciante de oro secuestrado tras brutal masacre

El comerciante de oro Jenss Lara Tantaquilla fue rescatado con vida por agentes de la Policía Nacional tras permanecer secuestrado desde la madrugada del domingo 30 de agosto, cuando un grupo de delincuentes ejecutó un violento ataque en Trujillo. Según el reporte preliminar, tras varias horas de búsqueda, las autoridades policiales lograron ubicar al empresario y, en el marco del operativo, fueron capturados cuatro implicados.

El ataque se registró aproximadamente a las 2:47 de la madrugada, en la avenida Húsares de Junín, cuando los ocupantes del vehículo fueron interceptados por sujetos que se hicieron pasar por policías. Los atacantes vestían prendas similares a uniformes de unidades especializadas, portaban armas de fuego y llegaron a bordo de una camioneta blanca. Luego de acercarse al vehículo, abrieron fuego contra sus ocupantes y obligaron a Lara Tantaquilla, quien habría resultado herido, a subir al vehículo utilizado por los criminales.

Entre las víctimas se encuentran los agentes de seguridad Christopher Eduardo García Álvarez y Luis Alberto Rojas Ramos, quienes brindaban protección al comerciante. También murieron Farhad Andrea Monzón Lingán y Nadia Urtecho Rodríguez. Las investigaciones preliminares señalan que el ataque habría sido cuidadosamente organizado. Las cámaras de seguridad permitieron observar a algunos de los agresores, mientras que la Policía estima que cerca de diez personas habrían participado y que se utilizaron varios vehículos para ejecutar el secuestro.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Con el rescate de Lara, los investigadores concentran ahora sus esfuerzos en determinar quiénes ordenaron y ejecutaron la operación criminal. La Policía también analiza una posible participación de la organización “Los Pulpos”, debido a sus antecedentes en secuestros, extorsiones y sicariato en Trujillo. Los cuatro detenidos permanecen bajo investigación mientras continúan las diligencias para identificar a los demás involucrados y esclarecer completamente la masacre.