¿Quiénes son “Los Pulpos” y cómo opera esta organización criminal en Trujillo?

La organización criminal “Los Pulpos” tiene sus antecedentes en las pandillas que surgieron en Trujillo durante la década de 1980. Según explicó el experto Julio Corcuera, en sus primeros años se trataba de grupos dedicados principalmente a enfrentamientos callejeros, pero con el paso del tiempo algunos integrantes optaron por convertir el delito en una actividad permanente. Durante los años 2000, estas agrupaciones comenzaron a evolucionar hacia estructuras criminales dedicadas a actividades predatorias y posteriormente ampliaron su accionar hacia la extorsión y otros delitos violentos.

Corcuera señaló que el fenómeno criminal no nació con la llegada de organizaciones extranjeras, aunque reconoció que algunas modalidades violentas y métodos utilizados por grupos transnacionales han sido incorporados al escenario peruano. En Trujillo, sostuvo, existen numerosas organizaciones que compiten o delimitan territorios mediante símbolos, amenazas y cobro de cupos. Los delincuentes incluso utilizan stickers o “planchas” para identificar los negocios que se encuentran bajo su control, mientras que los pagos pueden realizarse mediante transferencias bancarias o billeteras digitales, dificultando la identificación de los responsables.

El especialista advirtió que las organizaciones criminales más grandes manejan importantes cantidades de dinero y utilizan empresas fachada para introducir sus ganancias ilícitas en la economía formal. Además, algunas estructuras pueden continuar operando pese a que sus cabecillas se encuentran encarcelados o incluso desde el extranjero. Por ello, planteó que la respuesta del Estado no debe limitarse a operativos policiales, sino que debe incluir investigación financiera, control de chips y cuentas utilizadas para extorsionar, seguimiento de empresas fachada y bloqueo de los recursos económicos de las organizaciones.

NORMALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL CRIMEN

Finalmente, Julio Corcuera alertó sobre un fenómeno que considera especialmente preocupante: la normalización y promoción del crimen entre los jóvenes a través de las redes sociales. Señaló que existen contenidos en plataformas digitales que glorifican a sicarios y organizaciones criminales. Frente a este escenario, sostuvo que la lucha contra el crimen requiere una estrategia integral que involucre a la Policía, Ministerio Público, Poder Judicial, Educación, Salud y las propias plataformas digitales para evitar que las organizaciones criminales continúen ganando territorio, dinero y nuevos integrantes.