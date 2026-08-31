¿Quiénes fueron las víctimas del cuádruple crimen en Trujillo?

Un violento ataque armado registrado en Trujillo dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas dos jóvenes y dos agentes de seguridad. Los deudos velan a sus seres queridos y piden que los responsables sean capturados y sancionados.

Entre las víctimas se encuentra Nadia Urtecho Rodríguez, bachiller en Administración, quien era conocida por su alegría, su afición por el mar y la moda, además de mantener una activa presencia en redes sociales. Minutos antes del ataque había compartido un mensaje dedicado a una de sus amistades.

También perdió la vida Farhad Andrea Monzón Lingán, de 20 años, estudiante de medicina y vinculada sentimentalmente con el empresario que fue víctima del secuestro. Sus familiares la recuerdan como una joven alegre y noble, con toda una vida por delante.

Las otras dos víctimas fueron los agentes de seguridad Christopher Eduardo García Álvarez, de 33 años, y Luis Alberto Rojas Ramos, de 35. García Álvarez, natural de Chimbote, deja en la orfandad a un niño de 11 años y era considerado una persona querida y respetada por su entorno.

Rojas Ramos también se encargaba de brindar seguridad al empresario James Martín Lara Tantaquilla. Además, era profesor de artes marciales y jiu-jitsu, conocimientos que estaban relacionados con sus labores de protección.

'LOS PULPOS'

La principal línea de investigación de la Policía apunta a integrantes de la organización criminal ‘Los Pulpos’. Mientras continúan las diligencias para esclarecer el crimen, los familiares de las víctimas reclaman justicia y esperan la captura de los responsables.