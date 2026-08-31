Fenómeno de El Niño amenaza con reducir la oferta de frutas y elevar sus precios

Los efectos del anunciado fenómeno de El Niño generan preocupación entre los comerciantes del Mercado de Frutas, quienes temen que las alteraciones climáticas reduzcan el ingreso de algunos productos y provoquen un escenario de escasez.

El impacto podría sentirse tanto en los campos de cultivo como en las vías de transporte. Los huaicos e inundaciones representarían una dificultad adicional para trasladar las frutas desde las zonas productoras hacia los principales mercados del país.

Entre los productos que podrían verse afectados figuran la mandarina, la fresa y el maracuyá, cuyos precios incluso podrían llegar a duplicarse si disminuye considerablemente su oferta. La situación mantiene en alerta a productores, distribuidores y comerciantes.

CULTIVOS CON MAYOR PREOCUPACIÓN

En el norte del país, uno de los cultivos que genera mayor preocupación es el mango. Agricultores de esta zona ya advierten que la producción podría perderse debido a las condiciones climáticas adversas asociadas al fenómeno de El Niño.