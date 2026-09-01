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01/09/2026

Secuestros aumentan y registran hasta un caso cada hora en el Perú

El Ministerio Público reportó un crecimiento anual de 13.1% en las denuncias por secuestro. Lima concentra la mayor cantidad de casos, seguida de Arequipa, Junín, La Libertad y Callao.



Siete distritos fiscales concentran el 51.4% de las denuncias por secuestro registradas a nivel nacional. Entre ellos se encuentran Junín, Lima Este, La Libertad, Arequipa, Lima Norte, Lambayeque y Lima Sur.

Durante los primeros siete meses del 2026 se registraron miles de denuncias por este delito. De mantenerse la tendencia, la cifra podría superar los 5 mil casos al cierre del año.

El crecimiento de este delito equivale, en promedio, a unos 428 secuestros denunciados al mes, 14 al día y aproximadamente uno cada hora. Estas cifras reflejan la expansión de una modalidad delictiva que genera preocupación entre la población.

Mientras el Congreso debate medidas como la tipificación del terrorismo urbano y la entrega de facultades legislativas, el secuestro continúa representando uno de los principales desafíos frente a la inseguridad ciudadana.


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