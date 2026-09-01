Cusco: intervienen a turista extranjera por realizar presunto guiado turístico sin autorización

Una turista de nacionalidad ugandesa fue intervenida en Cusco cuando habría estado realizando labores de guía turística sin contar con el carnet ni la autorización correspondiente. La mujer acompañaba a un grupo de visitantes en la ruta de Hidroeléctrica hacia Machu Picchu.

El caso generó preocupación entre los profesionales del sector. Cristian López, decano del Colegio de Licenciados en Turismo, pidió incrementar las labores de fiscalización en coordinación con la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, la Fiscalía y la Policía de Turismo.

El representante señaló que algunas empresas turísticas permitirían estas prácticas para reducir costos o por el manejo de determinados idiomas. Sin embargo, sostuvo que Cusco cuenta con profesionales capacitados para atender a los visitantes en diferentes lenguas.

REQUISITOS

Las autoridades recuerdan que el servicio de guiado turístico requiere cumplir con determinados requisitos y que los profesionales registrados reciben capacitación permanente, incluso en primeros auxilios, para responder ante posibles emergencias durante los recorridos.