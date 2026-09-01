Minería ilegal avanza en zona de Conga pese a rechazo al proyecto minero

En Sorochuco, Cajamarca, la minería ilegal continúa avanzando cerca de lagunas que forman parte de la cabecera de cuenca.

Las imágenes muestran maquinaria pesada utilizada para extraer mineral en una zona próxima al proyecto Conga.

Asimismo, el especialista cuestionó la falta de mayores operativos de las autoridades para frenar esta actividad y reducir su impacto ambiental.

También señaló que la paralización de Conga habría generado pérdidas económicas y menos oportunidades de empleo para la región.

Zona de Conga enfrenta avance de la minería ilegal

En 2012, las protestas contra el proyecto Conga en Cajamarca dejaron cinco fallecidos y provocaron la suspensión de la iniciativa minera. Catorce años después, imágenes exclusivas muestran el avance de la minería ilegal en la zona de influencia del proyecto. En Sorochuco y Celendín, los mineros emplean maquinaria y camiones para extraer y transportar mineral. Mientras tanto, exautoridades y dirigentes cuestionan esta actividad, que presuntamente contaría con el respaldo de algunos actores locales.