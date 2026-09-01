Jhonsson Smith Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, fue entregado a la Policía peruana tras ser expulsado de Bolivia, donde fue capturado durante un operativo de inteligencia en La Paz.

El presunto cabecilla de Los Pulpos llegó al CEBAF de Desaguadero bajo un fuerte resguardo policial. Sobre él pesa una condena de cadena perpetua, una alerta roja de Interpol y una recompensa de 500 mil soles.

Bajo custodia policial

Tras su ingreso al país, Cruz Torres fue trasladado a la Divincri Juliaca para continuar con las diligencias. Está previsto que este miércoles sea llevado por vía aérea a Lima.

Junto a ‘Jhonsson Pulpo’ también fue entregado Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, de 23 años, quien fue intervenido durante el mismo operativo en Bolivia. El embajador de Estados Unidos destacó la cooperación entre el FBI, la DEA y las autoridades de ambos países.