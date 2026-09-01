‘Jhonsson Pulpo’: tecnología de EE. UU. fue clave para rastrear al presunto cabecilla de Los Pulpos

La captura de ‘Jhonsson Pulpo’ fue resultado de un trabajo de inteligencia que permitió rastrear comunicaciones vinculadas al secuestro de Jenss Lara.

El seguimiento contó con tecnología proporcionada por el FBI y la DEA, utilizada por la Policía peruana para identificar su ubicación en Bolivia.

La operación estuvo vinculada al EESCOT, equipo especializado contra el crimen organizado transnacional que recibió capacitación del FBI.

La captura representa un golpe a Los Pulpos y abre la interrogante sobre el futuro de la organización y sus redes criminales.

Cooperación internacional permitió la captura de uno de los fugitivos más buscados de la región

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, destacó la colaboración entre los equipos del FBI y la DEA con las autoridades peruanas y bolivianas para lograr la captura de ‘Jhon Pulpos’. El presunto cabecilla de Los Pulpos ya se encuentra bajo custodia en Perú.