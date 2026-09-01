Captura de Keysi Salvatierra permitió conocer el nuevo rostro de ‘Jhonsson Pulpo’

La captura de Keysi Salvatierra Vigo, pareja de ‘Jhonsson Pulpo’, permitió a la Policía acceder a información relevante sobre el cabecilla de Los Pulpos. La joven fue detenida en Bolivia siete meses antes que el presunto criminal.

Según las investigaciones, Keysi habría cumplido un papel importante dentro de la organización. Mientras permaneció en Perú, presuntamente se encargaba de identificar a víctimas de alto poder adquisitivo para posibles secuestros.

CIRUGÍAS ESTÉTICAS

Tras su captura también se conoció que ‘Jhonsson Pulpo’ se había sometido a intervenciones estéticas en los pómulos y las orejas. Los cambios en su apariencia habrían dificultado su identificación durante sus desplazamientos en Bolivia.

La investigación para ubicar al cabecilla se venía desarrollando desde enero, cuando fue capturada Keysi. Finalmente, ‘Jhonsson Pulpo’ fue localizado en La Paz y detenido durante un operativo conjunto entre autoridades peruanas y bolivianas.