‘Juliacho’ da su versión sobre secuestro de empresario y Fiscalía prepara nuevas pericias

Los detenidos por el secuestro y la masacre en Trujillo vienen dando su versión ante las autoridades. Uno de ellos fue interrogado por el general Óscar Arriola como parte de las diligencias.

Alias ‘Juliacho’, de 19 años, es uno de los intervenidos y una lesión en su rodilla llamó la atención de los investigadores. Esta característica será analizada para establecer si coincide con los movimientos de uno de los secuestradores.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

La Fiscalía cuenta con 15 días para realizar las pericias, debido a que los detenidos están investigados por el presunto delito de organización criminal. El Ministerio Público también dispuso nuevas diligencias ante los cuestionamientos surgidos tras la difusión de la confesión.

Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, informó que se gestionó la llegada de peritos de Lima para apoyar las investigaciones. Según la Policía, ‘Juliacho’ tendría vínculos con Óscar Cruz, quien habría mantenido contacto directo con ‘Jhonsson Pulpo’.