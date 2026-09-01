Más de 10 organizaciones criminales operan en distintas regiones del Perú

La violencia registrada en Trujillo tras el secuestro perpetrado por Los Pulpos volvió a poner en evidencia la expansión del crimen organizado en el país. Expertos señalan que más de una decena de organizaciones delictivas tendrían presencia y capacidad operativa en distintas regiones.

Un mapa criminal cada vez más amplio

En Trujillo, Los Pulpos serían solo una de las organizaciones que operan en la zona. Por ello, especialistas consideran necesario contar con un registro que permita identificar cuántas bandas existen, dónde operan y cuáles representan una mayor amenaza.

La presencia del crimen organizado también tendría una dimensión internacional. En el norte se han identificado vínculos con estructuras albanesas y grupos ecuatorianos, mientras que en el oriente operan organizaciones brasileñas como el Primer Comando Capital y el Comando Vermelho.

A estas estructuras se suman el Tren de Aragua y remanentes de las FARC en zonas de frontera. Los expertos advierten que estas organizaciones ya no dependen de un solo delito y han diversificado sus actividades para obtener mayores ganancias.