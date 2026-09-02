‘Jhonsson Pulpo’ será trasladado a Lima bajo fuerte resguardo policial

Jhonsson Smith Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, será trasladado desde la sede de la Dirandro en Juliaca hasta el aeropuerto Inca Manco Cápac, bajo un amplio despliegue policial.

El presunto cabecilla de Los Pulpos permaneció durante la noche en esta dependencia, mientras los agentes coordinaban los protocolos de seguridad para su traslado hacia Lima.

Traslado bajo custodia

Cruz Torres fue entregado el día anterior por las autoridades bolivianas en el CEBAF Desaguadero, luego de ser capturado en La Paz. Junto a él también fue intervenido otro sujeto durante el mismo operativo.

La sede de la Dirandro fue utilizada como punto de custodia debido a su cercanía con el aeropuerto de Juliaca. La Policía desplegó patrulleros en la zona para garantizar el traslado y evitar posibles incidentes.