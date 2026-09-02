Jhonsson Pulpo: cadena perpetua y otros procesos que deberá afrontar ante la justicia

Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, fue condenado a cadena perpetua por el delito de robo agravado con subsecuente muerte, tras el asesinato de una comerciante ocurrido en Trujillo en marzo de 2020.

Una condena que marcó su prontuario

El crimen corresponde al asalto en el que murió una comerciante de la ciudad. Por este hecho, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo le impuso la máxima pena y ordenó su internamiento.

Tras la sentencia, ‘Jhonsson Pulpo’ permaneció prófugo durante años y llegó a registrar un acta de defunción a su propio nombre, según las investigaciones policiales. Además, habría utilizado documentos con identidades falsas y modificado su apariencia mediante cirugías para evitar ser reconocido.

Otros procesos pendientes

Además de la condena, Cruz Torres tiene procesos e investigaciones por homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado. La Fiscalía ha señalado que mantiene varios casos pendientes en Lima y Trujillo.