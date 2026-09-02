Liberan a docentes investigados por la muerte de escolar durante demolición

El director Elías Grandes y el docente Alfredo Chilcho, investigados por la muerte del escolar Taylor Yaicate Ricopa, recuperaron su libertad luego de permanecer siete días bajo detención preliminar. Ambos fueron intervenidos mientras se desarrollaban las primeras diligencias para determinar cómo ocurrió el accidente que provocó la muerte del menor y dejó herido a su compañero Anthony Garate, quien ya fue dado de alta.

Tras conocerse la liberación, representantes del sector educativo respaldaron que los docentes continúen el proceso en libertad y señalaron que no existían motivos suficientes para solicitar una prisión preventiva. También sostuvieron que el hecho habría sido accidental y que la investigación debería determinar si existen otros responsables fuera de la institución educativa.

La decisión generó indignación en Segundo Yaicate, padre del escolar fallecido, quien cuestionó que los docentes hayan recuperado su libertad. El progenitor sostiene que su hijo habría sido obligado a participar en trabajos de demolición dentro del colegio y responsabilizó al director por haber dispuesto dichas labores. “Quiero ver justicia para mi hijo”, manifestó, anunciando además un plantón frente a la institución educativa.

CONTINÚAN INVESTIGACIONES

Ahora, el director y el docente afrontarán las investigaciones en libertad, mientras el Ministerio Público continúa recopilando elementos para esclarecer el accidente. La familia de Taylor exige que se investigue a toda la cadena de responsabilidades y que se determine quién autorizó los trabajos en los que participaban los escolares, con el objetivo de evitar que la muerte del menor quede impune.