Fenómeno El Niño: advierten lluvias intensas y efectos hasta el próximo verano

El Fenómeno El Niño presenta entre 85 % y 90 % de probabilidad de alcanzar una intensidad fuerte a muy fuerte. La alerta corresponde tanto al evento global como al desarrollo del Niño Costero frente a nuestras costas.

Lluvias y aumento de caudales

El mayor impacto se prevé entre octubre y diciembre, con precipitaciones intensas en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Estas lluvias también podrían incrementar el caudal de los ríos.

El mar peruano registra temperaturas muy por encima de lo normal. En algunas zonas del norte se reportan hasta siete grados adicionales, mientras que en el Callao el incremento llega a cuatro grados.

Ante este escenario, especialistas recomiendan identificar viviendas, comercios y centros de trabajo ubicados en zonas de riesgo por inundaciones o acumulación de lluvias. También pidieron mantener activas las medidas de prevención y monitoreo.