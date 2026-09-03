Testigo revela cómo escapó presunto autor de la masacre en Trujillo

Un testigo protegido relató ante una fiscal que un supuesto policía uniformado abordó el vehículo en el que se trasladaba junto a otras personas y posteriormente los amenazó con un arma de fuego.

Según su testimonio, el grupo había escuchado disparos a lo lejos y observó un vehículo que obstruía la avenida Húsares de Junín. Más adelante, en el cruce de San Ildefonso y Santa Ana, el supuesto efectivo subió al automóvil y se ubicó en la parte posterior.

El testigo señaló que inicialmente pensaron que el hombre seguía a algún delincuente. Sin embargo, luego observó que miraba su celular y, posteriormente, advirtió que tenía acento venezolano.

Antes de descender del vehículo, el supuesto policía habría amenazado a los ocupantes con un arma y les habría ordenado no contar lo que habían visto.

NIEGA VÍNCULO

En paralelo, Aldo Carlos Mariños, exalcalde de Pataz y actual candidato al Gobierno Regional de La Libertad, negó conocer o tener algún vínculo con esta persona. Aseguró que nunca ha realizado pagos ni cuenta con seguridad personal y sostuvo que las acusaciones podrían formar parte de una estrategia en su contra.