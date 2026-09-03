La Jauría y Los Pulpos: audios revelan guerra criminal que sacudió La Libertad

La guerra entre La Jauría y Los Pulpos se habría extendido durante dos años, marcada por enfrentamientos y disputas por el control territorial y el cobro de cupos en distintas zonas de La Libertad.

Los audios registrados en 2024 salieron a la luz tras el asesinato de alias “Gato Coté”, personaje vinculado a actividades de minería en Pataz. Las grabaciones permitieron conocer parte de las pugnas internas.

En una de las grabaciones, la voz atribuida a Jhonsson Smith Cruz Torres responsabiliza a alias “Jolin” por algunas de las bajas sufridas por su organización. El registro también expone las tensiones entre ambos personajes.

Según el historiador Jorge Nureña, las traiciones habrían sido determinantes en esta disputa criminal. La ruptura entre Jhonsson y quien fuera su brazo derecho habría provocado un cisma que terminó profundizando los enfrentamientos.