Implicado en matanza en Trujillo tenía acento venezolano, asegura segundo testigo del caso

Un segundo testigo del secuestro y cuádruple asesinato en Trujillo brindó detalles sobre los momentos posteriores al ataque y describió a uno de los presuntos implicados.

Según su declaración, el sujeto vestía como policía, llevaba un arma y tenía el rostro completamente cubierto. El testigo aseguró que medía aproximadamente 1.75 metros.

El joven contó que inicialmente pensaron que se trataba de un efectivo policial que necesitaba ayuda. Sin embargo, durante el recorrido notaron que su voz tenía un acento venezolano, además de mostrarse agitado y amenazante.

SIGUE EN INVESTIGACIÓN

El testigo también relató que el supuesto policía los obligó a seguir a otros vehículos y, antes de dejarlos ir, les ordenó regresar a sus casas y no contar lo ocurrido. El caso continúa bajo investigación.