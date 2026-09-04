Camino Inca a la ciudadela de Machu Picchu se reabrirá este 5 de setiembre

Este 5 de setiembre se reabrirá el Camino Inca a la ciudadela de Machu Picchu, luego que fuera cerrado por las lluvias atípicas que se reportaron en la zona durante los días 17 y 18 de agosto, así lo confirmaron la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (Sernanp).

Las cuadrillas de trabajadores realizaron las labores de rehabilitación, pues tras las fuertes lluvias de agosto ocurrieron deslizamientos de tierras, crecida de ríos, inundación de campamentos, colapso de algunos servicios higiénicos, entre otros.

Cabe destacar que diariamente, hay una afluencia de por lo menos 500 visitantes nacionales e internacionales que ingresan al Camino Inca para llegar hasta la llacta de Machu Picchu. Por otro lado, en el caso de los turistas que no podían esperar a la reapertura, se les devolvió el dinero, por lo que no hubo mayores problemas.

El gerente regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, Rosendo Baca, habló sobre esta reapertura: “Cultura y Sernanp han hecho el mantenimiento y se han dado las condiciones para ingresar. (…) Ha habido reprogramación y devolución para que nadie se perjudique, pero sobre marcar la seguridad, que es lo más importante”, señaló a la prensa.

¿HAY OTROS LUGARES AFECTADOS?

Las lluvias intensas que se presentaron entre el 17 y 18 de agosto afectaron algunos lugares turísticos y propiciaron su cierre temporal, pero desde esa fecha ya no han continuado las precipitaciones, por lo que el acceso a los diferentes atractivos se está realizando con normalidad.