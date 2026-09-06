Arequipa: largas filas para visitar a la momia Juanita durante jornada de ingreso gratuito

Largas filas de ciudadanos y turistas se registraron en Arequipa para ingresar al Museo Santuarios Andinos y conocer la momia Juanita, considerada uno de los principales tesoros históricos de la ciudad. La jornada especial se realizó con motivo del 65.° aniversario de fundación de la Universidad Católica de Santa María, institución que permitió el ingreso gratuito al recinto.

Familias completas, jóvenes y visitantes llegaron desde tempranas horas para recorrer las salas del museo y conocer parte de la historia de Juanita, también conocida como la “Dama de Ampato”. Los asistentes destacaron la oportunidad de acceder gratuitamente al museo y pidieron que este tipo de jornadas se realice durante más días para facilitar el acceso de más personas a este patrimonio cultural.

Durante el recorrido, los visitantes pudieron apreciar cerámicas, platos y otros objetos pertenecientes a culturas preincaicas e incaicas, además de piezas que fueron encontradas junto a la momia Juanita y que formarían parte de las ofrendas realizadas durante aquella época. Padres de familia señalaron que aprovecharon la jornada para acudir con sus hijos y acercarlos a la historia y cultura del antiguo Perú.

GARANTIZAN SU PRESERVACIÓN

El espacio donde se conserva la momia cuenta con condiciones para garantizar su preservación. La sala mantiene una iluminación reducida y parámetros controlados de temperatura, por lo que el acceso directo al área donde se encuentra está restringido. La jornada permitió que cientos de personas se acercaran al patrimonio arqueológico y conocieran más sobre uno de los hallazgos más importantes de la región.