El búnker del secuestro de “Los Pulpos”: imágenes dentro de la casa donde retuvieron a empresario en Trujillo

Imágenes inéditas difundidas por la Policía Nacional del Perú revelaron el lugar de cautiverio donde la organización criminal “Los Pulpos” mantuvo secuestrado al empresario minero Jenss Lara Tantaquilla, en la ciudad de Trujillo. Se trata de un pequeño ambiente subterráneo construido dentro de una vivienda ubicada en la calle Cobre, en la urbanización San Isidro, con características similares a una caja fuerte y sin ventilación natural.

Para ingresar al recinto es necesario descender por unas escaleras y atravesar una pequeña puerta metálica con cerradura eléctrica. En el interior fueron encontrados un colchón, balones de oxígeno, un bidón de agua, sogas, trapos y recipientes que habrían sido utilizados como baño. Según las investigaciones preliminares, Lara permaneció maniatado y recibió oxígeno durante su cautiverio debido a las reducidas dimensiones y la falta de ventilación del ambiente.

La investigación también permitió ubicar otros elementos presuntamente vinculados con el secuestro. Agentes policiales encontraron prendas policiales, chalecos, cascos, borceguíes, portaesposas y un fusil en las inmediaciones del fundo San Pedro, en Víctor Larco Herrera. En el lugar también fue hallado un documento de identidad perteneciente a Lara. El empresario fue liberado el 31 de agosto en un descampado ubicado cerca de la planta de tratamiento de Agua El Cortijo, en Huanchaco.

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES

El caso forma parte de las investigaciones contra la organización liderada por Johnson Smith Cruz Torres, capturado en La Paz, Bolivia, y posteriormente trasladado al Perú. La Policía sostiene que las comunicaciones encontradas en los teléfonos de algunos detenidos permitieron avanzar hacia los responsables y establecer conexiones con la estructura criminal. Las autoridades continúan investigando el secuestro y otros delitos atribuidos a Los Pulpos, mientras se profundizan las pesquisas para determinar el nivel de participación de cada detenido.