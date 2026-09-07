Asesinan a balazos a hermano del alcalde de Pataz

Un nuevo hecho de sangre sacude Trujillo. Un empresario minero fue asesinado a balazos en la urbanización California, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. La víctima recibió seis impactos de bala y, según la información difundida, era hermano del alcalde distrital de Pataz. El ataque generó preocupación debido a que ocurrió en un sector donde residen empresarios y personas vinculadas a actividades económicas de alto poder adquisitivo.

El crimen vuelve a colocar a la minería en el centro de las investigaciones sobre la violencia en Trujillo. De acuerdo con la información reportada, el empresario había perdido su Reinfo en 2021 y posteriormente aparecieron referencias a una concesión minera en la provincia de Ascope. Estos antecedentes serán materia de investigación para determinar si el asesinato estaría relacionado con sus actividades económicas o con posibles disputas vinculadas al sector minero.

El ataque ocurre pocos días después de que la Policía Nacional ubicara un inmueble utilizado como presunto búnker de la organización criminal Los Pulpos, donde estuvo secuestrado el empresario minero Hens Lara Tantaquilla. El inmueble se encuentra a pocos minutos de la Plaza Mayor de Trujillo y habría sido utilizado para mantener cautiva a la víctima, incluso dentro de un espacio acondicionado que dificultaba el ingreso de oxígeno. Según información preliminar, el predio habría sido alquilado y estaría vinculado a un propietario relacionado con la Policía Nacional, aspecto que deberá ser esclarecido por las autoridades.

HECHOS DE VIOLENCIA

La sucesión de hechos violentos genera alarma porque el crimen organizado estaría extendiendo sus acciones hacia diferentes sectores de Trujillo, incluso aquellos considerados de mayor nivel económico. El asesinato del empresario, hermano de una autoridad edil de Pataz, se suma al secuestro y otros episodios atribuidos a organizaciones criminales que operan en la región. Mientras la Policía continúa con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables, crece la preocupación por la aparente falta de una respuesta contundente frente al avance de la criminalidad.