Hombre permanece en estado crítico tras recibir un golpe y caer de cabeza

Un hombre permanece entre la vida y la muerte en el Hospital Casimiro Ulloa, en Lima, luego de recibir un golpe en el rostro y caer de cabeza contra el pavimento en la Plaza de Armas de Andahuaylas.

Según relató su hermano, el hecho ocurrió el 29 de agosto, cerca de las 11 de la noche. La víctima, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad, se acercó a un grupo de personas y, al intentar abrazar a un hombre identificado como Guido Valdárrago Palomino, de 48 años, habría recibido un puñetazo en el rostro.

Tras la caída, el hombre quedó tendido durante varios minutos sin recibir atención. Al día siguiente, tres amigos lo encontraron dentro de su vehículo, que estaba estacionado en la Plaza de Armas y cerrado por dentro. Tuvieron que forzar la puerta para auxiliarlo y trasladarlo a un establecimiento de salud.

Los médicos determinaron que presentaba un grave traumatismo en el cráneo y una hemorragia cerebral. Debido a la ausencia de un neurocirujano en Andahuaylas, la familia tuvo que contratar a especialistas provenientes de Cusco para que pudiera ser operado.

AGRESOR NO HABRÍA SIDO DETENIDO

Tras ser intervenido quirúrgicamente, su estado continuó siendo delicado y fue trasladado a Lima para recibir atención especializada en el Hospital Casimiro Ulloa. La familia denunció que el presunto agresor no habría sido detenido hasta el momento y pidió a las autoridades acelerar las investigaciones para determinar responsabilidades.