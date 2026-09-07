Dictan 9 meses de prisión preventiva para alférez investigado por presunto cohecho en Puno

Un juzgado de Puno dictó nueve meses de prisión preventiva contra el alférez de la Policía Nacional Sebastián Yaf Romero Sánchez, investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio en ejercicio de la función policial. La Fiscalía sostiene que el oficial habría exigido dinero a una joven de 18 años a cambio de no detenerla y evitar que fuera trasladada ante las autoridades por una supuesta investigación de lavado de activos.

Según la denuncia, la joven había salido de una casa de cambios transportando 60 mil dólares en una mochila cuando fue intervenida por Romero Sánchez y los suboficiales Frank Mercado y Álvaro Mamani. Los efectivos habrían argumentado que realizaban un control de identidad y posteriormente trasladaron a la mujer en un patrullero hacia una zona alejada, donde le exigieron abrir la mochila.

La agraviada relató que el oficial habría revisado el dinero y le preguntó cuánto estaba dispuesta a entregarle. Asimismo, aseguró que fue trasladada bajo la amenaza de ser llevada ante la Fiscalía de Lavado de Activos. Durante sus descargos, Romero Sánchez manifestó su arrepentimiento por los hechos y pidió disculpas a la joven, además de señalar que se sometería a las consecuencias correspondientes.

ESTÁN NO HABIDOS

Finalmente, el juzgado declaró fundado el requerimiento fiscal y estableció nueve meses de prisión preventiva contra el alférez mientras continúan las investigaciones. En tanto, los suboficiales Frank Mercado y Álvaro Mamani permanecen no habidos y son buscados por las autoridades. La audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva contra ambos fue programada para el viernes 11 de septiembre.