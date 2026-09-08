Cusco tendrá vuelos directos a Sao Paulo desde marzo de 2027

A partir de marzo de 2027, Cusco contará con vuelos directos hacia São Paulo y viceversa, una nueva conexión que busca incrementar el flujo de turistas brasileños hacia la región. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roger Valencia, señaló que actualmente alrededor de 220 mil turistas brasileños llegan al Perú cada año y estimó que esta cifra podría aumentar en unos 40 mil visitantes durante el próximo año.

Cusco ya mantiene conexiones internacionales con Colombia, Bolivia y Chile. Además, los vuelos hacia Chile aumentarían de siete a diez frecuencias semanales, según lo anunciado por el ministro. La nueva ruta también podría favorecer la llegada de visitantes brasileños que actualmente ingresan a Cusco por vía terrestre desde Madre de Dios. La mayor conectividad aérea facilitaría su llegada directamente y sin escalas.

Sin embargo, el incremento del flujo turístico plantea nuevos desafíos para el aeropuerto Alejandro Velasco Astete, que actualmente opera prácticamente durante todo el día y se encontraría cerca de su límite de capacidad.

AVANCE FÍSICO

Mientras tanto, el aeropuerto internacional de Chinchero continúa con un avance físico menor al 50%, según el reporte. Las autoridades deberán definir también el futuro del actual aeropuerto una vez que entre en funcionamiento la nueva terminal.

Con esta nueva conexión aérea, Cusco apunta a fortalecer su conectividad internacional y atraer a más turistas brasileños, aunque persisten retos relacionados con la capacidad aeroportuaria y el acceso a Machu Picchu.