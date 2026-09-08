¡Por primera vez! Registran ballena de aleta en litoral de Huacho

Un hecho poco común sorprendió en Huacho luego de registrarse, por primera vez en esta zona, el avistamiento de una ballena de aleta, uno de los animales más grandes del planeta. El cetáceo fue observado mientras recorría las aguas del litoral huachano.

La presencia del enorme mamífero marino generó gran interés entre quienes pudieron observarlo y registrar su desplazamiento. El avistamiento llamó especialmente la atención por tratarse de una especie cuya presencia no había sido documentada anteriormente en este sector del litoral.

El registro constituye un acontecimiento relevante para investigadores y especialistas dedicados al estudio de la fauna marina. La información obtenida permitirá ampliar el conocimiento sobre la distribución y desplazamiento de esta especie en las aguas frente a la costa peruana.

RIQUEZA MARINA

El avistamiento también pone en valor la riqueza de la biodiversidad marina de Huacho y la importancia de conservar sus ecosistemas. Especialistas y defensores del medio ambiente destacan la necesidad de continuar monitoreando estas aguas para conocer mejor las especies que transitan por el litoral y contribuir a su protección.