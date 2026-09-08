Masacre en Trujillo: familiares de víctimas marcharán exigiendo justicia

Los familiares de las cuatro personas asesinadas durante el secuestro del empresario minero Jenss Lara anunciaron una marcha por las calles de Trujillo para exigir justicia. Los deudos reclaman que se identifique y sancione con la máxima pena a los responsables del crimen ocurrido durante el violento ataque.

Entre las víctimas se encuentran un gerente de una agencia de seguridad, un agente que se encargaba de custodiar al empresario y dos jóvenes mujeres. Una de ellas, Farhad Andrea Monzón, cursaba estudios de Medicina, mientras que la otra era bachiller en Administración de Negocios y habría mantenido una relación con Lara. El caso continúa bajo investigación policial para determinar las circunstancias y el móvil del asesinato.

Una de las hipótesis que maneja la Policía Nacional apunta a un posible vínculo de las dos jóvenes con una organización criminal, aunque esta versión todavía no ha sido confirmada y forma parte de las diligencias en curso. Asimismo, uno de los detenidos habría declarado que los delincuentes se equivocaron de objetivo y que inicialmente buscaban secuestrar al hermano del empresario. Estas versiones deberán ser corroboradas por las autoridades durante las investigaciones.

PREOCUPACIÓN EN TRUJILLO

El crimen ha generado preocupación en Trujillo, donde continúan registrándose hechos violentos relacionados, según las autoridades, con actividades como la minería y la extorsión. En este contexto, los familiares de las víctimas saldrán nuevamente a las calles para exigir resultados concretos y que todos los involucrados en el asesinato sean identificados, procesados y reciban una condena.