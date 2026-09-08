Familiares de peruanos desaparecidos en Rusia protestan frente a Cancillería y piden apoyo

Familiares de ciudadanos peruanos que viajaron a Rusia realizaron un plantón frente a los exteriores de la Cancillería, en el Centro de Lima, para exigir apoyo de las autoridades. Según sus testimonios, algunos llevan más de cinco meses sin recibir información clara sobre el paradero de sus seres queridos.

Una de las madres contó que su hijo viajó a Rusia y que, durante una de sus últimas comunicaciones, le informó sobre compañeros fallecidos, heridos y desaparecidos tras un incidente con un dron. La mujer señaló que posteriormente perdió contacto con él y que busca conocer qué ocurrió con el grupo con el que habría viajado.

Piden identificar a posibles fallecidos

Los familiares también solicitaron que se realicen pruebas de ADN para determinar la identidad de personas que, según una denuncia mencionada en el reportaje, permanecerían en una morgue en Rusia. Asimismo, pidieron apoyo para trasladar a los posibles fallecidos al Perú y conocer la situación de quienes aún podrían estar con vida.

Otra familiar relató que su esposo viajó el 11 de abril luego de recibir una propuesta laboral. Según su testimonio, durante los primeros días de comunicación le habría contado que permanecían en condiciones precarias y que recibían entrenamiento. Los manifestantes sostienen que las autoridades aún no les brindan una respuesta concreta y esperan que una comitiva pueda viajar a Rusia para gestionar la ubicación de sus familiares.