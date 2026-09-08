Huancayo: cae adolescente acusado de matar a cuchillazos a escolar

Casi dos semanas después de la muerte del pequeño Milán, la Policía Nacional del Perú capturó en Huancayo a un adolescente de 17 años señalado como uno de los presuntos responsables del ataque que terminó con la vida del escolar. Según las investigaciones, el menor habría sido apuñalado durante una agresión perpetrada por un grupo de adolescentes.

La captura se produjo luego de que los agentes, junto con el Ministerio Público, recopilaran elementos de convicción, debido a que ya había pasado el periodo de flagrancia. Con estas evidencias, se solicitó una medida judicial y un juez ordenó el internamiento del adolescente por cuatro meses. Actualmente permanece en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación El Tambo.

El general César Calero, jefe de la Región Policial Junín, reveló un detalle que llamó la atención durante la investigación. El adolescente habría utilizado una casaca y una gorra con distintivos de un colegio al que no pertenecía, presuntamente para mezclarse entre los estudiantes. La Policía investiga si esta estrategia fue utilizada para evitar ser identificado tras el crimen.

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES

Las autoridades aseguran que cuentan con imágenes de cámaras de seguridad y declaraciones testimoniales que confirmarían la presunta participación del adolescente en el violento ataque. Mientras continúan las investigaciones para determinar la responsabilidad de todos los involucrados, la familia del pequeño Milán exige justicia y espera que los demás responsables sean identificados y sancionados conforme a ley.