Arzobispo es incluido en investigación por muerte de mujer tras caída de cornisa

El Ministerio Público reabrió la investigación por la muerte de una mujer y las lesiones de otras cuatro personas, entre ellas un menor de edad, tras la caída de una cornisa de un templo en el centro de Ayacucho.

El caso había sido archivado inicialmente por el Ministerio Público, pero tras ser elevado a una Fiscalía Superior, se dispuso su reapertura y la reprogramación de las diligencias.

Como parte de esta nueva investigación, el monseñor Salvador Piñeiro fue incorporado en calidad de investigado junto con otras dos personas. La investigación está relacionada con un presunto delito contra el cuerpo y la salud, tipificado como homicidio culposo.

BUSCAN DETERMINAR RESPONSABILIDADES

Según el reporte, la Fiscalía Superior busca determinar las responsabilidades que pudieron existir en torno al mantenimiento y las condiciones de seguridad del templo. Sin embargo, el relato fiscal citado no detalla en esta etapa cuál habría sido específicamente la responsabilidad atribuida al monseñor.

A casi un año del accidente, la cornisa continúa sin ser reparada. En el lugar se observa un cobertor colocado para evitar mayores desprendimientos, mientras que el templo continúa funcionando con normalidad.

La investigación reabierta permitirá establecer las circunstancias del accidente y determinar las eventuales responsabilidades de los involucrados.