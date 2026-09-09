Indignación en Cusco por hacer beber cerveza a una llama durante procesión

Durante la procesión de la Virgen Natividad, en el distrito de Santiago, Cusco, un grupo de danzantes fue captado dando de beber cerveza a una llama que participaba en la festividad. Las imágenes difundidas en redes sociales generaron indignación entre ciudadanos y defensores de los animales.

El gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial del Cusco señaló que no tuvieron conocimiento del hecho mientras ocurría. Sin embargo, indicó que solicitarán los registros del centro de monitoreo para ponerlos a disposición del Ministerio Público.

Piden investigar el caso

Representantes de organizaciones animalistas consideran que el hecho podría constituir un presunto caso de maltrato animal. La autoridad municipal también señaló que no corresponde suministrar bebidas alcohólicas a los animales y que se evaluarán las acciones legales pertinentes.

Según el reporte, esta práctica habría sido observada anteriormente en algunas festividades religiosas, aunque en los últimos años había disminuido tras llamados de atención de animalistas y autoridades. Hasta el momento, no se ha confirmado cuál es el estado de salud de la llama ni cuánto alcohol habría ingerido.