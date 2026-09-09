Piura: intervienen penal tras crimen de dirigente sindical

Un megaoperativo policial denominado “Titanic 2026” permitió la detención de cuatro presuntos integrantes de la banda criminal “La Mudanza”, en acciones desplegadas en Piura y Sullana. La intervención, realizada por orden judicial, comprendió ocho viviendas ubicadas en distintos sectores de Sullana y tres celdas del penal de Piura, en el ex Río Seco.

Según la Policía, la operación se inició a partir de información obtenida mediante procedimientos especiales de inteligencia y un trabajo articulado entre las autoridades de Tumbes y Piura. Las investigaciones permitieron detectar que esta organización criminal presuntamente intentaba negociar armas de fuego que serían destinadas a actividades de sicariato.

Entre los detenidos figura Jean Jefferson Zapata Flores, de 23 años, quien, de acuerdo con la información policial, habría cumplido el presunto papel de sicario dentro de la organización. Durante las intervenciones también fueron detenidos un ciudadano peruano y un extranjero, a quienes se les incautaron pistolas que serán sometidas a las pericias correspondientes.

DISPUTA POR OBRAS

El operativo está relacionado con la investigación por el asesinato de César Augusto Rodríguez Espinoza, de 55 años, conocido como “Pollero” y presidente de un sindicato de construcción civil de Sullana. La Policía maneja como hipótesis que el homicidio habría estado relacionado con una disputa por el control de obras de construcción civil. Sin embargo, serán las investigaciones del Ministerio Público y el proceso judicial los que determinen la responsabilidad de cada uno de los intervenidos.