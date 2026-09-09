Policía enfrenta dificultades para adquirir chalecos antibalas pese a presupuesto destinado a equipamiento

La Policía Nacional enfrenta cuestionamientos por las dificultades para contar con equipamiento de protección. El ministro del Interior señaló que el 86.9% del presupuesto policial está destinado al pago de planillas, mientras solo una parte menor corresponde a activos financieros.

Chalecos adquiridos permanecen almacenados

Para 2026 se asignaron más de S/9.3 millones para adquisiciones relacionadas con seguridad ciudadana y la ejecución supera el 95%. Sin embargo, en años anteriores se registraron partidas destinadas a chalecos antibalas que no alcanzaron una ejecución similar.

En febrero de 2026 fueron entregados 3,164 chalecos antibalas de nivel 3A adquiridos por el sector Interior. No obstante, un informe de la Contraloría señaló en junio que estos equipos permanecían almacenados en instalaciones de la Región Policial Lima debido a retrasos administrativos.

El organismo de control también advirtió sobre posibles riesgos para la conservación de los chalecos debido a las condiciones de almacenamiento. El caso evidencia que el problema no estaría relacionado únicamente con la disponibilidad presupuestal, sino también con los procesos administrativos para adquirir, recibir y distribuir el equipamiento policial.