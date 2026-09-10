Hallan sin vida a turista francés que desapareció tras realizar parapente desde el nevado Alpamayo

Un operativo de búsqueda en las alturas del nevado Alpamayo, en Áncash, terminó con el hallazgo del cuerpo sin vida del turista francés Pierre Jacky Marc, de 27 años, quien desapareció mientras realizaba un vuelo en parapente junto a otro compatriota. El rescate estuvo a cargo de equipos especializados en alta montaña, quienes enfrentaron difíciles condiciones climáticas y geográficas durante la intervención.

Rescate en alta montaña se extendió durante toda la madrugada

El jefe de Orden Público de la Policía, coronel Henry Vásquez, informó que las labores de búsqueda comenzaron alrededor de las 19:30 horas, luego de que se reportara la desaparición del deportista francés en el sector del nevado Alpamayo. Tras varias horas de rastreo, los rescatistas lograron ubicar el cuerpo aproximadamente a las 22:30 horas.

Según detalló el oficial, la extracción del cuerpo se prolongó durante toda la madrugada debido a la complejidad del terreno y las condiciones propias de la zona andina. Finalmente, los restos llegaron a la ciudad de Caraz cerca de las 07:00 horas de este jueves 10 de septiembre, donde se realizan las diligencias correspondientes.

“Se han realizado durante toda la madrugada las labores de extracción y es así que en horas de la mañana, aproximadamente a las siete de la mañana, ya el cuerpo, lamentablemente sin vida, ha arribado a la ciudad de Caraz”, declaró el coronel Henry Vásquez.

Las autoridades indicaron que el caso ya fue comunicado a la embajada de Francia y a los familiares del ciudadano extranjero. De acuerdo con la información preliminar, Pierre Jacky Marc realizó el descenso en parapente junto a Thomas Max Michel, de 31 años, desde una altitud cercana a los 6.000 metros sobre el nivel del mar.

Parapentista se habría desviado por la neblina durante el descenso

Representantes de la Asociación Socorro Andino Peruano señalaron que Marc partió desde el campo alto del nevado Alpamayo, ubicado a unos 5.350 metros de altitud, con dirección al campo base, situado aproximadamente a 4.300 metros. Sin embargo, durante el vuelo habría perdido la ruta prevista debido a la presencia de neblina y posibles dificultades durante la maniobra.

“Nos han informado que un ciudadano francés está haciendo el deporte parapente desde el campo alto de los cinco mil trescientos cincuenta metros con dirección al campo base, que está a los cuatro mil trescientos metros, donde se ha desviado”, explicó un vocero de la organización.

Thomas Max Michel logró descender hasta la zona de Llamacorral para pedir ayuda, luego de no recibir información sobre su compañero. Según los rescatistas, tuvo que continuar solo el descenso desde el campo alto hasta encontrar apoyo y activar el operativo de emergencia.

La Asociación Socorro Andino Peruano desplegó brigadistas y equipos especializados para la búsqueda en el sector Alpamayo-Arhuaycocha. Tras las labores realizadas y luego de que las autoridades asumieran las acciones correspondientes, la organización informó que concluyó su participación operativa en la misión de rescate, destacando la labor de sus rescatistas en una de las zonas de mayor dificultad geográfica de Áncash.