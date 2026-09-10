Lluvia de 35 minutos inunda vía y deja aislados a vecinos en Tumbes

Una lluvia de apenas 35 minutos provocó la acumulación de agua en la Vía Canal, dificultando el tránsito peatonal entre los sectores Los Jardines y la ciudad de Tumbes. La inundación obligó a cientos de estudiantes y vecinos a utilizar mototaxis para cruzar de un lado a otro de la vía, pagando alrededor de 50 céntimos por el traslado.

A la emergencia se sumó la presencia de grandes cúmulos de basura arrojados, según los vecinos, por personas que utilizan mototaxis y motocicletas. Los residuos quedaron expuestos junto al agua acumulada, generando preocupación por la contaminación.

Una moradora del asentamiento humano Alan García, señaló que el problema de la basura es recurrente y pidió a las autoridades ejecutar un proyecto para construir un puente que permita el paso seguro de los pobladores.

AISLADOS

Los vecinos de Alan García y Los Jardines aseguraron que quedan prácticamente aislados cada vez que se presentan lluvias y reclamaron acciones para solucionar el problema de manera definitiva. La población pidió a las autoridades intervenir ante las consecuencias que dejó la primera lluvia registrada en la zona.