Marco Rubio se reunirá con empresarios peruanos durante visita a Lima

Tras su reunión con la presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, continuará su agenda en Lima con un encuentro junto a representantes del sector empresarial peruano.

Rubio dialogará con representantes del sector empresarial

La actividad será organizada por la Cámara de Comercio Americana y contará con la participación de destacados empresarios, entre ellos Dionisio Romero y Carlos Pastor. El encuentro forma parte de la agenda del funcionario estadounidense durante su visita al país.

Rubio también tiene previsto realizar un pronunciamiento relacionado con la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado, uno de los principales temas de su visita a Perú. Estados Unidos busca fortalecer la cooperación con los países de la región frente a las organizaciones criminales transnacionales.

Luego de cumplir con sus actividades en Lima, el secretario de Estado estadounidense se trasladará al Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, para emprender su retorno a Washington. Perú es la última escala de su actual gira por Sudamérica, que también incluyó Ecuador.