Cienciano vs. Montevideo City Torque: hinchas cusqueños confían en triunfo por Copa Sudamericana

Los hinchas de Cienciano del Cusco viven con gran expectativa el partido frente a Montevideo City Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. A pocas horas del encuentro en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, la afición cusqueña se muestra confiada en conseguir una nueva victoria como local y avanzar a la siguiente ronda del torneo internacional.

La confianza se sustenta principalmente en las recientes actuaciones del cuadro cusqueño, que consiguió resultados contundentes ante sus anteriores rivales, entre ellos el 4-1 frente a Caracas y el histórico 6-1 sobre Botafogo. Los seguidores de la “Furia Roja” incluso se animaron a pronosticar marcadores como 4-0, 5-0 y hasta 6-1, convencidos de que el equipo puede repetir su poder ofensivo ante el conjunto uruguayo.

La expectativa también se refleja en la venta de entradas. Según información proporcionada por los directivos, inicialmente se pusieron a disposición unas 30 mil localidades, que se habrían agotado, por lo que se habilitaron entre 2 mil y 3 mil entradas adicionales. Sin embargo, en los exteriores del estadio ya se observa la presencia de revendedores, situación que genera preocupación entre los aficionados ante el riesgo de adquirir boletos falsificados. La presencia policial en la zona, además, era limitada durante el reporte.

HINCHAS ACUDEN AL ESTADIO

Mientras tanto, grupos de hinchas se concentraban en los alrededores de la Plaza San Francisco para luego dirigirse al estadio. También se registró la llegada de algunos seguidores uruguayos para acompañar a Montevideo City Torque. Para este encuentro no se tenía prevista la instalación de una pantalla gigante en la Plaza Mayor del Cusco, como ocurrió en anteriores partidos de Cienciano. Pese a ello, la afición espera convertir la jornada en una fiesta y brindar todo su respaldo al equipo cusqueño.