Anuncian construcción de tres megapenales para reordenar el sistema penitenciario

ACTUALIZACIÓN

El ministro de Justicia Ernesto Álvarez Miranda plantea cambios en el sistema de justicia para enfrentar delitos como extorsión, sicariato y bandas criminales. También propone reforzar la inteligencia policial con apoyo de las Fuerzas Armadas.

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El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, anunció que el Gobierno proyecta construir tres nuevos establecimientos penitenciarios para enfrentar la crisis que atraviesa el sistema carcelario. La medida contempla separar a los internos según su nivel de peligrosidad.

Tres penales para distintos perfiles

Uno de los proyectos será un megapenal destinado a internos primarios y personas que no hayan cometido delitos violentos. El objetivo es evitar que estos reclusos permanezcan junto a condenados por homicidio, secuestro o sicariato.

Otro de los establecimientos estará orientado a internos de mayor peligrosidad. Álvarez Miranda señaló que, aunque ya existen penales para este tipo de reclusos, se requiere ampliar la capacidad para mejorar la distribución de la población penitenciaria.

Además, el Gobierno evalúa habilitar penales en terrenos donde existen hangares para internos no reincidentes y sin delitos violentos. Estos espacios permitirían aplicar un régimen más abierto, con posibilidad de realizar actividades laborales dentro o fuera del establecimiento, bajo supervisión.