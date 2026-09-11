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11/09/2026

Proponen recompensas económicas para ciudadanos que brinden información sobre bandas criminales

Una propuesta de ley busca fortalecer la prevención del delito mediante un sistema de recompensas para ciudadanos que proporcionen información útil a la Policía.



Una iniciativa presentada en el Congreso plantea modificar el Decreto Legislativo 1180 para ampliar el sistema de recompensas a ciudadanos que entreguen información relevante sobre bandas criminales, organizaciones delictivas y posibles hechos ilícitos.

El diputado José Baella explicó que la propuesta busca priorizar la prevención y permitir que los vecinos alerten a la Policía sobre situaciones sospechosas. Según señaló, los informantes podrían recibir una recompensa económica cuando la información proporcionada permita prevenir o esclarecer delitos.

Protección de la identidad

La iniciativa también contempla mecanismos para proteger la identidad de los colaboradores. Baella sostuvo que el código de identificación y la reserva de los datos deben mantenerse de manera absoluta para evitar que los ciudadanos y sus familias queden expuestos.

La propuesta surge también ante cuestionamientos al actual sistema de recompensas. Un ciudadano que participó como informante relató que tuvo dificultades para recibir el pago y aseguró que la experiencia generó preocupación por su seguridad y la de su familia. El proyecto será derivado a la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno para su evaluación.


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