Proponen recompensas económicas para ciudadanos que brinden información sobre bandas criminales

Una iniciativa presentada en el Congreso plantea modificar el Decreto Legislativo 1180 para ampliar el sistema de recompensas a ciudadanos que entreguen información relevante sobre bandas criminales, organizaciones delictivas y posibles hechos ilícitos.

El diputado José Baella explicó que la propuesta busca priorizar la prevención y permitir que los vecinos alerten a la Policía sobre situaciones sospechosas. Según señaló, los informantes podrían recibir una recompensa económica cuando la información proporcionada permita prevenir o esclarecer delitos.

Protección de la identidad

La iniciativa también contempla mecanismos para proteger la identidad de los colaboradores. Baella sostuvo que el código de identificación y la reserva de los datos deben mantenerse de manera absoluta para evitar que los ciudadanos y sus familias queden expuestos.

La propuesta surge también ante cuestionamientos al actual sistema de recompensas. Un ciudadano que participó como informante relató que tuvo dificultades para recibir el pago y aseguró que la experiencia generó preocupación por su seguridad y la de su familia. El proyecto será derivado a la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno para su evaluación.