Proponen a Zulema Tomás para asumir la presidencia ejecutiva de EsSalud

La doctora Zulema Tomás sería la próxima presidenta ejecutiva de EsSalud, luego de ser propuesta para ocupar el cargo. La presidenta de la República, Keiko Fujimori, confirmó que su nombre se encuentra en evaluación y que cumpliría con el perfil requerido.

Fujimori destacó la experiencia de Tomás en el sector Salud y señaló que su evaluación no está relacionada con el gobierno en el que anteriormente ejerció como ministra. Según indicó, se ha considerado principalmente su capacidad y trayectoria profesional.

Amplia experiencia en el sector Salud

Zulema Tomás fue directora general del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña entre 2014 y 2015. Posteriormente, ocupó el mismo cargo en la sede de San Borja y, más adelante, asumió como ministra de Salud durante el gobierno de Martín Vizcarra.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, señaló desde Piura que se realizarán acciones para mejorar la situación administrativa y operativa de EsSalud. Cuestionó la falta de personal, medicamentos e inspecciones en los servicios de salud y aseguró que buscarán una institución más eficiente y centrada en la atención de los pacientes.