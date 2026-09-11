Candidato a la alcaldía de San Martín de Porres enfrenta condena por agresión sexual

Diego Armando López Jara, candidato a la alcaldía de San Martín de Porres, enfrenta cuestionamientos por una condena en primera instancia de 12 años de prisión por el delito de violación sexual en agravio de una menor de edad. El caso fue denunciado en 2016 y la sentencia se encuentra en apelación.

Según la resolución judicial, los hechos habrían ocurrido durante un viaje familiar a Cuba. La madre de la víctima cuestionó que el candidato continúe buscando ocupar un cargo público pese a la sentencia y pidió que se haga justicia por lo ocurrido.

Además, de acuerdo con la carpeta fiscal N.° 585-2025, existe un requerimiento de prisión preventiva por hasta nueve meses contra López Jara por otro presunto delito de violación sexual. En este caso, se le acusa de haber abusado de su cuñada cuando ella tenía 13 años y vivía junto al investigado y su hermana.

El candidato no brindó declaraciones para este informe, mientras que su defensa sostuvo que el proceso corresponde a un conflicto familiar y afirmó que López Jara fue absuelto en tres oportunidades. Sobre su candidatura, especialistas señalaron que su situación judicial debió ser evaluada por el Jurado Electoral Especial.