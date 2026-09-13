Nuevo video revela cómo se habría planificado secuestro de empresario en Trujillo

Nuevas imágenes de cámaras de seguridad aportarían detalles sobre el secuestro del empresario minero James Lara, ocurrido en Trujillo. Según información atribuida a la Policía, los presuntos responsables habrían llegado desde Lima y uno de los puntos donde fueron registrados fue un conocido grifo ubicado en la avenida España. Las cámaras del establecimiento muestran a varios sujetos revisando la placa del vehículo utilizado en el hecho, en medio de las investigaciones por una presunta clonación de matrícula.

De acuerdo con el reporte, otro punto clave de la investigación se encontraría en una vivienda del distrito de Moche, donde los delincuentes habrían planificado el operativo antes de trasladarse hacia Trujillo. Las imágenes permitirían reconstruir parte de los movimientos de los sospechosos durante las horas previas al violento ataque. Asimismo, el padre de James Lara habría confirmado el pago de dinero a la organización criminal, aunque también habría deslindado de los grupos conocidos como Los Pulpos y La Jauría.

Mientras avanzan las investigaciones, una nueva facción denominada “La Nueva Jauría” busca tomar el control de las extorsiones que anteriormente eran atribuidas a Los Pulpos. En videos difundidos recientemente, sujetos armados con fusiles y abundante munición amenazan a empresarios, transportistas y comerciantes, exigiéndoles pagar cupos y cambiar de organización. Los mensajes advierten incluso con atacar viviendas de quienes no acaten sus exigencias.

CONTROL TERRITORIAL

El escenario evidencia la disputa por el control territorial entre organizaciones criminales en Trujillo. Tras las recientes detenciones de integrantes de una de estas estructuras, la denominada Nueva Jauría pretendería ocupar el espacio dejado por sus rivales y ampliar sus operaciones extorsivas. Las autoridades continúan investigando el secuestro de James Lara y otros hechos vinculados a esta violenta pugna criminal que mantiene en alerta a empresarios, transportistas y vecinos de la región La Libertad.