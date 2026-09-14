Conductores de tubulares anuncian paro indefinido en Huacachina por suspensión del servicio

Conductores y propietarios de vehículos tubulares iniciaron una protesta en la plazuela Valera de Huacachina, en Ica, tras la suspensión del servicio de paseos turísticos en el conocido oasis. Los representantes del gremio cuestionaron la intervención de las autoridades y señalaron que algunos vehículos fueron retirados de sus instalaciones.

Según uno de los dirigentes, las unidades cuentan con documentación de propiedad, certificaciones técnicas y registro como vehículos areneros. Aseguraron que, durante los estudios y la elaboración de las disposiciones, no se les solicitó formalmente la documentación correspondiente a cada vehículo.

Ante los cuestionamientos sobre la condición de los tubulares y su forma de ensamblaje, los conductores defendieron la legalidad de sus unidades. Explicaron que realizan modificaciones en la estructura para instalar elementos de seguridad, como una jaula antivuelco, pero sostienen que los vehículos están registrados como areneros.

El gremio también señaló que no existen vehículos nuevos que puedan reemplazar a las unidades actualmente utilizadas para los recorridos turísticos. Por ello, consideran que la suspensión afecta directamente a quienes dependen de esta actividad económica.

PARALIZACIÓN INDEFINIDA

Los conductores anunciaron que la paralización será indefinida y que permanecerán en protesta hasta conseguir una reunión con el ministro de Transportes y Comunicaciones. De acuerdo con los dirigentes, la medida afectaría a más de 300 vehículos que operan en la zona de Huacachina. A partir de mañana, según lo anunciado durante la protesta, no circularán tubulares en el oasis.