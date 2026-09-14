Prueba antropométrica vincula a uno de los detenidos con secuestro y asesinato en Trujillo

Una prueba antropométrica realizada a los detenidos por el secuestro del empresario minero Jens Lara y el asesinato de cuatro personas habría permitido establecer una correspondencia física entre uno de los investigados y uno de los perpetradores que aparece en las imágenes del crimen.

Según la información difundida durante la investigación, el análisis fue realizado a las personas detenidas en distintos puntos de Trujillo y otras zonas de La Libertad. Entre ellas se encuentra Fran Quesada Cruz, quien habría sido identificado como uno de los sujetos que aparece en el material registrado durante el hecho.

La prueba permitió comparar características físicas como la estatura, proporciones corporales y longitud de las extremidades. De acuerdo con la información reportada, los resultados muestran correspondencia entre Quesada Cruz y uno de los individuos captados en las imágenes.

MÁS INVESTIGACIONES

Entre las investigaciones también se encuentra el análisis de los teléfonos celulares incautados. La tesis policial sostiene que en el operativo habrían participado más de 20 personas con diferentes funciones. No todos habrían intervenido directamente en la ejecución del secuestro, sino que algunos se habrían encargado de coordinar acciones, trasladar dinero y armas, movilizar a los involucrados o realizar labores de vigilancia.

Además, se informó que varios de los primeros detenidos habrían arrojado resultados positivos en pruebas relacionadas con elementos asociados a proyectiles. No obstante, todavía no se han difundido los resultados completos ni se ha establecido públicamente la responsabilidad individual de cada investigado.

En total, la Policía maneja hasta el momento una cifra de entre 12 y 13 personas detenidas por este caso, aunque no se descarta que continúen produciéndose nuevas intervenciones mientras avanzan las investigaciones.