Fieles católicos de Chiclayo celebran los 71 años del papa León XIV

Los fieles católicos de Chiclayo se sumaron a las celebraciones por el cumpleaños número 71 del papa León XIV. Desde las primeras horas del día se desarrollaron diversas actividades religiosas en distintos puntos de la región.

Una de las jornadas se realizó en Monsefú, donde la celebración religiosa coincidió con los actos conmemorativos por el aniversario de la ciudad. Los asistentes participaron de una misa dedicada al pontífice.

Homenaje al papa León XIV

Como parte de las actividades, también se preparó un dulce especial en honor al Santo Padre. La iniciativa buscó compartir con los asistentes una jornada de celebración y reconocimiento hacia quien fuera obispo de Chiclayo.

En la ciudad de Chiclayo se realizó además una retreta musical, sumándose a los homenajes organizados por la comunidad católica. Estas actividades cobran especial significado ante la próxima visita del papa León XIV al Perú.